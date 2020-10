Maltempo: allerta a Milano, rischio temporali e vento forte (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - allerta a Milano per il rischio di temporali e vento forte nelle prossime ore. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali forti e arancione (moderata) per vento che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Sono previste piogge a partire da questa notte e il fenomeno si intensificherà dalle prime ore del mattino di domani, venerdì 2 ottobre. A partire da venerdì, ma dalla tarda mattinata, arriverà il vento forte. L'ondata di Maltempo sarà in progressiva attenuazione a partire dal pomeriggio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. (Adnkronos) -per ildinelle prossime ore. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) perforti e arancione (moderata) perche riguarda anche il nodo idraulico di. Sono previste piogge a partire da questa notte e il fenomeno si intensificherà dalle prime ore del mattino di domani, venerdì 2 ottobre. A partire da venerdì, ma dalla tarda mattinata, arriverà il. L'ondata disarà in progressiva attenuazione a partire dal pomeriggio di ...

