Madrid protesta per il lockdown parziale. Prepara ricorso contro la stretta anti-Covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo giorni di scontro, Madrid cede al Governo, ma annuncia ricorso. Nella capitale spagnola, dove il coronavirus corre, entro 48 ore sarà lockdown parziale. “Non siamo ribelli - ha detto Diaz Ayuso, governatrice di Madrid, precisando che andrà in tribunale “per difendere i legittimi interessi dei cittadini di Madrid in modo che le misure eque ed oggettive, conformi al regolamenti e alla realtà”. L’accusa fatta alla Moncloa è che le decisioni siano state prese unilateralmente. Prima che una corte si pronunci, però, le restrizioni sono pronte per essere messe in pratica. I timori e le tensioni nel paese iberico salgono. E le proteste registrate nelle strade dei quartieri più poveri la settimana scorsa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo giorni di scede al Governo, ma annuncia. Nella capitale spagnola, dove il coronavirus corre, entro 48 ore sarà. “Non siamo ribelli - ha detto Diaz Ayuso, governatrice di, precisando che andrà in tribunale “per difendere i legittimi interessi dei cittadini diin modo che le misure eque ed oggettive, conformi al regolamenti e alla realtà”. L’accusa fatta alla Moncloa è che le decisioni siano state prese unilateralmente. Prima che una corte si pronunci, però, le restrizioni sono pronte per essere messe in pratica. I timori e le tensioni nel paese iberico salgono. E le proteste registrate nelle strade dei quartieri più poveri la settimana scorsa ...

fede_olivo : Madrid protesta per il lockdown parziale. Prepara ricorso contro la stretta anti-Covid (di F. Olivo) - RaffyB_68 : RT @Herbert403: Leggo in fondo all'articolo che a Londra e Madrid c'è un buon numero di gente che protesta contro nuove restrizioni. Protes… - Herbert403 : Leggo in fondo all'articolo che a Londra e Madrid c'è un buon numero di gente che protesta contro nuove restrizioni… - MelgerTina : @voicilemauri @BanaleNombre @milaneese @umanesimo @CanettiQueen @IdiazAyuso Per es. della lentezza pachidermica con… - NickCelentano : RT @Simo_Fiore: Accade in #Spagna. Misure restrittive nel quartiere popolare di #Vallecas nella capitale #Madrid (ma non in altri quartieri… -