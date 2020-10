M5s, Di Battista: “L’alleanza strutturale con il Pd per noi è la morte nera. Il Movimento la vuole perché se no vincono gli altri” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Penso che l’alleanza strutturale, così come la stanno chiamando, con il Pd sia per noi la morte nera”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Piazzapulita. Parlando della campagna elettorale per i ballottaggi, “Che ci vada Di Maio, che si è speso per queste alleanze territoriali, mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati del Movimento all’interno di queste coalizioni non penso che siano risultati eccezionali”. “Soprattutto se si sta andando verso una legge elettorale proporzionale, perché ogni giorno fare interviste noi e il Pd, noi e il Pd?”, ha aggiunto. E “così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Penso che l’alleanza, così come la stanno chiamando, con il Pd sia per noi la”. Lo ha detto Alessandro Di, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Piazzapulita. Parlando della campagna elettorale per i ballottaggi, “Che ci vada Di Maio, che si è speso per queste alleanze territoriali, mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati delall’interno di queste coalizioni non penso che siano risultati eccezionali”. “Soprattutto se si sta andando verso una legge elettorale proporzionale, perché ogni giorno fare interviste noi e il Pd, noi e il Pd?”, ha aggiunto. E “così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si ...

