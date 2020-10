"M5s come Mastella". Bomba-Di Battista: a PiazzaPulita annuncia la scissione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivano le prime anticipazioni di PiazzaPulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. Proprio quest'ultimo ha annunciato l'intervista in cui Alessandro Di Battista si toglie parecchi sassi dalle scarpe: dal video filtrato finora si evince che il grillino ha usato parole durissime nei confronti dei vertici del Movimento 5 Stelle, che hanno quasi il sapore di una scissione. “Io penso che così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5s”, ha dichiarato Di Battista, che poi ci ha messo il carico: “Magari diventerà un partito come l'Udeur di Clemente Mastella, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale io ho combattuto”. Tra l'altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivano le prime anticipazioni di, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. Proprio quest'ultimo hato l'intervista in cui Alessandro Disi toglie parecchi sassi dalle scarpe: dal video filtrato finora si evince che il grillino ha usato parole durissime nei confronti dei vertici del Movimento 5 Stelle, che hanno quasi il sapore di una. “Io penso che così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5s”, ha dichiarato Di, che poi ci ha messo il carico: “Magari diventerà un partitol'Udeur di Clemente, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale io ho combattuto”. Tra l'altro ...

