M5S, Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 2 ottobre alle 22.45 su Nove. Con Marco Travaglio

Continua l'appuntamento di Nove con l'approfondimento sulla politica e l'attualità: venerdì 2 ottobre alle 22.45 torna il talk 'Accordi&Disaccordi' e i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. In studio si discuterà di temi caldissimi per i 'pentastellati': la leadership del Movimento, la messa in discussione da parte degli alleati di governo di riforme come il reddito di cittadinanza, il limite del doppio mandato per i parlamentari e i consiglieri regionali. Come sempre, sarà il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a commentare i fatti più caldi ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Alessandro M5S, Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 2 ottobre alle 22 Il Fatto Quotidiano M5s, mossa Casaleggio. Voto su Rousseau: capo politico o organismo collegiale

Il figlio di Gianroberto rompe gli indugi. Saranno i cittadini a scegliere la nuova organizzazione dei grillini sulla piattaforma tra una decina di giorni ...

Di Battista: «Il Pd vuole il Mes per colpire e spaccare il M5S»

Di Battista: «Non mi fido del Mes, è rischioso, servirebbe cambiare i trattati». «Anche Visco ha avvertito delle conseguenze sui mercati» ...

