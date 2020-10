Lutto nel mondo del calcio: incidente fatale per Agazzone, cresciuto nel Milan (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brutta notizia per tutti gli appassionati di calcio: in un incidente nella notte perdono la vita l’ex Monza Agazzone e Matteo Ravetto Il risveglio per gli appasionati di calcio è stato davvero amaro: nella notte, intorno alle 3.30, sulla A26 è stato fatale l’incidente in auto a Simonluca Agazzone (39 anni) e Matteo Ravetto (32 anni). L’urto con due cinghiali ha provocato la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata finita nei campi adiacenti. Ravetto aveva una lunga militanza tra Eccellenza e Prima Categoria piemontese, mentre Agazzone era cresciuto nel Milan, passando nella sua carriera anche dal Monza. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brutta notizia per tutti gli appassionati di: in unnella notte perdono la vita l’ex Monzae Matteo Ravetto Il risveglio per gli appasionati diè stato davvero amaro: nella notte, intorno alle 3.30, sulla A26 è statol’in auto a Simonluca(39 anni) e Matteo Ravetto (32 anni). L’urto con due cinghiali ha provocato la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata finita nei campi adiacenti. Ravetto aveva una lunga militanza tra Eccellenza e Prima Categoria piemontese, mentreeranel, passando nella sua carriera anche dal Monza. Leggi sunews24.com

