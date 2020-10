Luca Onestini senza peli sulla lingua: “Soleil? Il peggio della tv” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai. A tre anni dalla scelta a Uomini e Donne sono rimasti gelidi i rapporti tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno ricucito nessun legame dopo la rottura avvenuta al Grande Fratello Vip. Nel corso del tempo non sono mancate frecciatine … L'articolo Luca Onestini senza peli sulla lingua: “Soleil? Il peggio della tv” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai. A tre anni dalla scelta a Uomini e Donne sono rimasti gelidi i rapporti trae Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno ricucito nessun legame dopo la rottura avvenuta al Grande Fratello Vip. Nel corso del tempo non sono mancate frecciatine … L'articolo: “Soleil? Iltv” proviene da Gossip e Tv.

Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai. A tre anni dalla scelta a Uomini e Donne sono rimasti gelidi i rapporti tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno ...

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso avvisa Soleil: “Qua non ci vieni più”

Barbara d'Urso si è arrabbiata con Soleil Sorge a Pomeriggio 5 che ha minacciato di interrompere il collegamento con lei.

