Lombardia | in calo le cooperative attive | in 10 anni -11%

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Sono circa 11 mila le cooperative attive in Lombardia, in calo dalle quasi 19 mila nel 2018. Di queste, 1.820 sono le cooperative sociali (pari a circa il 16%), 3.461 le cooperative di costruzioni, pari al 18%, 3.303 quelle di trasporti e magazzinaggio e 2.489 i servizi alle imprese (13%). Sono i dati della Relazione informativa circa l'attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia", esaminata oggi dal Comitato di controllo e valutazione del consiglio regionale della Lombardia, presieduto da Barbara Mazzali (FdI) e da Marco Degli Angeli (M5S). Dal documento, illustrato da Angelo Orsenigo (Pd), emergono informazioni dettagliate riguardo alla situazione in ...

