Lodi | assegnati i lavori per la piscina Ferrabini

(Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ottobre 2020 - Lariaprirà per l'estate 2021 ? Anche se ieri il Comune ha annunciato l'aggiudicazione della gara d'appalto da 1 milione di euro, 1,357 milioni di euro l'...

Ultime Notizie dalla rete : Lodi assegnati

IL GIORNO

L’impianto di Lodi è chiuso dal 2016 quando la struttura era stata travolta dallo scandalo che aveva portato all’arresto del sindaco Uggetti ...La sconfitta a Monza in Coppa Italia non va giù a Francesco Lodi, che critica l'atteggiamento della squadra nella parte finale del match: 'Il nostro obiettivo è il campionato, domenica siamo partiti c ...La ventesima edizione dell'evento ha conferito il riconoscimento alle figure che dal 2000 hanno cambiato il panorama estetico ed economico ...