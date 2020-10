Lo sproloquio della leghista di Lampedusa | ' Il governo complice di chi traffica carne umana'

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Parole in libertà per fare la solita becera propaganda. "Io voglio essere più cattiva dei nostri colleghi deputati e voglio dire una cosa: noi, in questo momento, abbiamo unche...

rionices : I pensieri dell'inviato mentre cerca di non ridere allo sproloquio della madre e del fratello di Agaty #chilhavisto - biIIyspleen : @oblivionalien MA LO SPROLOQUIO SULL'AMICA DELLA FIDANZATA??? - Bene_dica : @emilianoavanti @Fabius40884986 @PinelliMeo @DanyRoma83 @bancopostismo @_FaDiR @Papponicolmicr1 @GMontalesi… - cutolotto : RT @Michele_263: @cutolotto @GumpForrest5 @MediasetTgcom24 @repubblica @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT @PTridico @Maumol Poi sambuca Moli… - Michele_263 : @cutolotto @GumpForrest5 @MediasetTgcom24 @repubblica @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT @PTridico @Maumol Poi sambu… -

Ultime Notizie dalla rete : sproloquio della

bonculture

Angela Maraventano, già senatrice della Lega ed ex sindaco dell'isola: "Noi non abbiamo i mezzi per fare accoglienza, Lampedusa è in pericolo, il Paese è in pericolo" ...Il M5s sbanda. Ogni parvenza di unità è scomparsa. Se gli abbandoni procedono a stillicidio, le minacce da parte dei probiviri ...