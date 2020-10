Livorno Calcio, i soci non incontrano il sindaco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Livorno - I soci che hanno acquistato la maggioranza del Livorno Calcio non si sono presentanti all'incontro fissato oggi in Comune dal sindaco di Livorno Luca Salvetti. Salvetti aveva chiesto un ... Leggi su gazzettadilivorno (Di giovedì 1 ottobre 2020)- Iche hanno acquistato la maggioranza delnon si sono presentanti all'incontro fissato oggi in Comune daldiLuca Salvetti. Salvetti aveva chiesto un ...

Salta l'incontro tra il sindaco di Livorno Luca Salvetti e alcuni dei nuovi soci del Livorno Calcio. Questi ultimi non si sono presentati all'invito ufficiale del primo cittadino, che parla di ''sgarb ...

Caos Livorno Calcio: i soci non si presentano in Comune. "Ma gli stipendi sono pagati"

Le parole del sindaco Luca Salvetti, che ha atteso invano il pool di imprenditori per un incontro in questa fase delicata ...

Le parole del sindaco Luca Salvetti, che ha atteso invano il pool di imprenditori per un incontro in questa fase delicata ...