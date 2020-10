Liverpool-Arsenal oggi in tv, Carabao Cup: orario e dove vederla in diretta streaming (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il programma di Liverpool-Arsenal, gara valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2020/2021, la coppa di lega inglese. L’ultimo incontro tra le due squadre risale a pochi giorni fa, quando sono stati i Reds a imporsi ad Anfield per 3-1 nel match di campionato. L’incontro, in programma alle ore 20:45 di oggi giovedì 1 ottobre, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per gli ottavi di finale diCup 2020/2021, la coppa di lega inglese. L’ultimo incontro tra le due squadre risale a pochi giorni fa, quando sono stati i Reds a imporsi ad Anfield per 3-1 nel match di campionato. L’incontro, in programma alle ore 20:45 digiovedì 1 ottobre, sarà trasmesso insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine.

RedGiorgio81 : @funkyoulow Poi oh, se il tuo riferimento è ancora a Liverpool-Arsenal di lunedì, confermo: gara a senso unico, com… - LIL_CRISTO : @arvnold Dipende sempre dalle partite. Inter-Fiorentina e Lazio-Atalanta non hanno niente da invidiare a Liverpool-… - LoSport24 : Liverpool-Arsenal, diretta streaming gratis e tv: dove vederla - juvemyheart : RT @Danvesfood: Critiche alla Juve perchè non riesce a cedere gli esuberi. Vediamo come va in Inghilterra, ad esempio. Liverpool: 8 centroc… - VkrainC : @1xbet_Eng ID: 204262165 A: Barcelona, Roma, Olympiacos, PSV B: Juventus, Man City, Porto, Sevilla C: PSG, Liverpo… -