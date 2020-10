LIVE – Bollettino oggi | giovedì 1 ottobre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di giovedì 1. Il Bel Paese sta assistendo ad un incremento costante dei casi, a cui vanno rapportati i migliaia di tamponi giornalieri. Da tenere sott’occhio il numero delle terapie intensive. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it IL DPCM IN VIGORE DAL 7 SETTEMBRE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 27 SETTEMBRE DATI NAZIONALI DI IERI: 1.851 nuovi, 19 morti, 1.198 guariti, 105.564 ...

LIVE – BOLLETTINO OGGI, giovedì 1 ottobre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 1 ottobre. In aumento i nuovi casi di contagio in Italia dove ieri sono stati registrati 1.851 nuovi positivi e 19 dece ...