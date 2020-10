L’Italia in ginocchio: Salerno, bambini costretti a studiare a terra. Le foto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Stanno generando un certo sconcerto le foto che giungono da Castel San Giorgio. Ritraggono alcuni alunni dell’Istituto Rita Levi Montalcini costretti a fare lezione in ginocchio a causa dell’assenza dei banchi per il regolare svolgimento dell’attività didattica. Le foto, pubblicate sul sito Stabia24.net, hanno fatto in poche ore il giro dei social. A spiegare la situazione è stato il blogger Genny Manzo: “Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei genitori di questi bambini. Come si vede nelle foto e in un video sono costretti ad appoggiarsi alle sedie, visto che le classi sono ancora sprovviste di banchi. Le mamme e i papà non vogliono esporsi in prima persona, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Stanno generando un certo sconcerto leche giungono da Castel San Giorgio. Ritraggono alcuni alunni dell’Istituto Rita Levi Montalcinia fare lezione ina causa dell’assenza dei banchi per il regolare svolgimento dell’attività didattica. Le, pubblicate sul sito Stabia24.net, hanno fatto in poche ore il giro dei social. A spiegare la situazione è stato il blogger Genny Manzo: “Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei genitori di questi. Come si vede nellee in un video sonoad appoggiarsi alle sedie, visto che le classi sono ancora sprovviste di banchi. Le mamme e i papà non vogliono esporsi in prima persona, ...

