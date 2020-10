“Liste del centrodestra sono piene di candidati della sanità”: le elezioni a Enna diventano un caso. L’Antimafia audirà il prefetto (Di giovedì 1 ottobre 2020) candidati alle elezioni in attesa di diventare primari, per dirne una. Ma c’è un po’ di tutto: assunzioni, incarichi, avanzamenti. Tutto in piena campagna elettorale. In sistesi: liste per le amministrative piene di dipendenti dell’Asp di Enna, o dei loro parenti: aono appesi al filo della politica, che in cambio chiede di raccogliere voti in vista dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale il prossimo 4 e 5 ottobre. C’è tutto questo nelle denunce arrivate alla procura della città siciliana che ha già aperto un’inchiesta, ma anche alla commissione Antimafia regionale: “Sui molti candidati che sarebbero direttamente riferibili all’azienda sanitaria locale sono arrivate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020)allein attesa di diventare primari, per dirne una. Ma c’è un po’ di tutto: assunzioni, incarichi, avanzamenti. Tutto in piena campagna elettorale. In sistesi: liste per le amministrativedi dipendenti dell’Asp di, o dei loro parenti: aono appesi al filopolitica, che in cambio chiede di raccogliere voti in vista dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale il prossimo 4 e 5 ottobre. C’è tutto questo nelle denunce arrivate alla procuracittà siciliana che ha già aperto un’inchiesta, ma anche alla commissione Antimafia regionale: “Sui moltiche sarebbero direttamente riferibili all’azienda sanitaria localearrivate ...

fattoquotidiano : ‘Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi’: petizione del Fatto per una legge elettorale senza liste bloccate. ‘E… - clikservernet : “Liste del centrodestra sono piene di candidati della sanità”: le elezioni a Enna diventano un caso. L’Antimafia au… - Noovyis : (“Liste del centrodestra sono piene di candidati della sanità”: le elezioni a Enna diventano un caso. L’Antimafia a… - Fedex546 : RT @al67ca: @riotta @borghi_claudio @matteosalvinimi Lei si dovrebbe vergognare. Un giornalista mediamente informato non può andare in TV a… - Hibbing59 : RT @al67ca: @riotta @borghi_claudio @matteosalvinimi Lei si dovrebbe vergognare. Un giornalista mediamente informato non può andare in TV a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Liste del L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia