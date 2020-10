L’intervento del garante della Privacy sul caso del ‘Giardino degli Angeli’ di Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Adesso si cerca il responsabile. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di Marta Loi, una giovane donna che ha visto il suo nome comparire su una croce nel Cimitero Flaminio di Roma, nel cosiddetto Giardino degli Angeli. In quel luogo è stato sepolto il feto che portava in grembo, prima dell’interruzione terapeutica della sua gravidanza. Lei non aveva mai dato il consenso alle esequie e alla sepoltura. Secondo i regolamenti, dunque, il suo nome non doveva mai comparire. E, invece, qualcuno ha sbagliato. Ed ecco che ora, dopo il clamore mediatico, si muove anche il garante per la Privacy. LEGGI ANCHE > Il caso Marta Loi: se decidono di mettere il tuo nome sulla tomba di un feto L’istruttoria è stata aperta nella giornata di mercoledì, quando la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Adesso si cerca il responsabile. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di Marta Loi, una giovane donna che ha visto il suo nome comparire su una croce nel Cimitero Flaminio di, nel cosiddetto GiardinoAngeli. In quel luogo è stato sepolto il feto che portava in grembo, prima dell’interruzione terapeuticasua gravidanza. Lei non aveva mai dato il consenso alle esequie e alla sepoltura. Secondo i regolamenti, dunque, il suo nome non doveva mai comparire. E, invece, qualcuno ha sbagliato. Ed ecco che ora, dopo il clamore mediatico, si muove anche ilper la. LEGGI ANCHE > IlMarta Loi: se decidono di mettere il tuo nome sulla tomba di un feto L’istruttoria è stata aperta nella giornata di mercoledì, quando la ...

