L’innovativa App Genopo che studia il genoma del Coronavirus

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Alcuni sviluppatori hanno realizzato un’app in grado di analizzare ildelin un lasso di tempo davvero breve: meno di mezz’ora. Questa applicazione, di nome, sviluppata dal Garvan Institute of Medical Research, in collaborazione con l’Università di Peradeniya in Sri Lanka consente a chi ha poche risorse, come gli studiosi che si trovano nelle regioni più povere, di accedere alla genomica. Non tutti, infatti, possono avere accesso alle risorse necessarie e abbastanza potenti per analizzare il DNA e l’RNA, ma tutti hanno la possibilità di utilizzare uno smartphone. Il co-autore senior Dr Ira Deveson, che dirige il Genomic Technologies Group presso il Garvan’s Kinghorn Center per la genomica clinica, ha infatti spiegato: “L’analisi ...