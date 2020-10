L’eredità politica dell’emiro Sheikh Sabah (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si è spento martedì scorso a 91 anni Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, il grande conciliatore, colui il quale “ha estinto incendi in patria e all’estero” come lo ha definito Al Jazeera. Ottimista, pragmatico e risoluto, è stato il principale mediatore tra le monarchie del Golfo nel caso del boicottaggio del Qatar da parte di … L’eredità politica dell’emiro Sheikh Sabah InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si è spento martedì scorso a 91 annial-Ahmad al-Jaber al-, il grande conciliatore, colui il quale “ha estinto incendi in patria e all’estero” come lo ha definito Al Jazeera. Ottimista, pragmatico e risoluto, è stato il principale mediatore tra le monarchie del Golfo nel caso del boicottaggio del Qatar da parte di … L’ereditàdell’emiroInsideOver.

UgoBaroni : RT @illibraio: Comunità pop in lotta per rivendicare il proprio senso di apparenza ad una categoria sociale. Che cos'è la lotta politica al… - giuliocolecchia : @Lucia41194788 Io Sono deluso dal PD perché non ha un anima e non ha una visione comune da proporre agli elettori.… - illibraio : Comunità pop in lotta per rivendicare il proprio senso di apparenza ad una categoria sociale. Che cos'è la lotta po… - bessfederico : RT @POperaia: Ad 80 anni dall'assassinio di Trotsky. La memoria e l'eredità storico- politica del rivoluzionario russo nella gioventù comun… - POperaia : Ad 80 anni dall'assassinio di Trotsky. La memoria e l'eredità storico- politica del rivoluzionario russo nella giov… -

Ultime Notizie dalla rete : L’eredità politica La politica che sta con Silvio. Già a caccia dell'eredità. Epigoni naturali sono Renzi e Salvini. Ma il patrimonio elettorale di Forza Italia può disperdersi LA NOTIZIA