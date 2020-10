L’episodio sul Covid di South Park che fa infuriare Trump, in onda anche in Italia il 1° ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arriva anche in Italia l’episodio sul Covid di South Park. Mancava solo l’irriverente serie animata, creata da Trey Parker e Matt Stone, a parlare della pandemia, e lo ha fatto nel suo modo politicamente scorretto in uno speciale andato in onda nella notte negli Stati Uniti. L’episodio sul Covid di South Park sarà disponibile anche nel nostro Paese. Comedy Central, canale 128 di Sky (anche in versione +1) manderà in onda lo speciale sulla pandemia dalle ore 23:00 – e in streaming su Now Tv. L’episodio ha la durata di 47 minuti ed è introdotto dal personaggio di Randy, il papà del piccolo Stan. A scuola, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivainl’episodio suldi. Mancava solo l’irriverente serie animata, creata da Treyer e Matt Stone, a parlare della pandemia, e lo ha fatto nel suo modo politicamente scorretto in uno speciale andato innella notte negli Stati Uniti. L’episodio suldisarà disponibilenel nostro Paese. Comedy Central, canale 128 di Sky (in versione +1) manderà inlo speciale sulla pandemia dalle ore 23:00 – e in streaming su Now Tv. L’episodio ha la durata di 47 minuti ed è introdotto dal personaggio di Randy, il papà del piccolo Stan. A scuola, ...

