Legge elettorale, Zingaretti “Soglia 5% non è discutibile” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ errato dire che siamo a metà legislatura e il tempo è breve, in due anni di legislatura è cambiato tutto. In questo anno, almeno cinque mesi sono stati totalmente dedicati a salvare l’Italia, noi riprendiamo un discorso che si era interrotto non per problemi politici”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte di riforma costituzionale del Pd. “Per quanto riguarda la riforma della Legge elettorale, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% – ha aggiunto – non è a caso, è frutto di un dibattito e permette di dare stabilità al parlamento e maggioranze certe. Il 5% non è un numero figlio della casualità, ma figlio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ errato dire che siamo a metà legislatura e il tempo è breve, in due anni di legislatura è cambiato tutto. In questo anno, almeno cinque mesi sono stati totalmente dedicati a salvare l’Italia, noi riprendiamo un discorso che si era interrotto non per problemi politici”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte di riforma costituzionale del Pd. “Per quanto riguarda la riforma della, la soglia del 5% credo sia una soglia non discutibile. Quel 5% – ha aggiunto – non è a caso, è frutto di un dibattito e permette di dare stabilità al parlamento e maggioranze certe. Il 5% non è un numero figlio della casualità, ma figlio di ...

Legge elettorale, Zingaretti "Soglia 5% non è discutibile"

