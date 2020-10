Legge elettorale, Zingaretti: “Preferenze? Rischio di alti costi delle campagne elettorali, meglio i collegi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Il sistema perfetto non esiste”, ma, “a livello personale, rispetto alle preferenze si potrebbe pensare ai collegi uninominali inseriti in un sistema proporzionale come in passato avveniva per il Senato e per i consigli provinciali. Un modello più adatto ad andare incontro alla domanda che c’è di rapporto tra eletti ed elettori, salvaguardando la parità di genere”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. aggiungendo la preoccupazioni degli “alti costi delle campagne elettorali col sistema delle preferenze” e confermando la volontà dem di mantenere nella prossima Legge elettorale la soglia di sbarramento al 5% L'articolo Legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Il sistema perfetto non esiste”, ma, “a livello personale, rispetto alle preferenze si potrebbe pensare ai collegi uninominali inseriti in un sistema proporzionale come in passato avveniva per il Senato e per i consigli provinciali. Un modello più adatto ad andare incontro alla domanda che c’è di rapporto tra eletti ed elettori, salvaguardando la parità di genere”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola. aggiungendo la preoccupazioni degli “col sistemapreferenze” e confermando la volontà dem di mantenere nella prossimala soglia di sbarramento al 5% L'articolo...

marcotravaglio : LO ZINGA IN BARILE Una settimana fa il #FattoQuotidiano ha lanciato una petizione di 10 costituzionalisti, divisi t… - Agenzia_Ansa : La riforma della #leggeelettorale approda alla Camera il 26 ottobre per la discussione generale. I voti dal 27 otto… - Giorgiolaporta : Guardate che bella la simulazione del #Corriere. Con qualsiasi sistema elettorale vincerebbe il #centrodestra e… - QdSit : Legge elettorale, Zingaretti “Soglia 5% non è discutibile” #qds #qdsnotizie - Lorenz17229236 : @pdnetwork @nzingaretti Le priorità nel tempo del covid, legge elettorale e come accogliere più immigrati. Stupendissimi -