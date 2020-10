Legge elettorale, scintille tra Zingaretti e Boschi. Salvini: «Il proporzionale è il pantano dei ricatti» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si dicevano d’accordo su tutto, in realtà non erano d’accordo su niente. Eccolo il grande inganno della nuova Legge elettorale. Alla vigilia del referendum che ha confermato la riduzione del numero dei parlamentari, Zingaretti la dava per cosa fatta. Ma, come si suol dire, passata la festa, gabbato lo santo. E ora si discute su tutto, persino se farla davvero. Basta sentire Di Maio per rendersene conto. L‘ex-capo politico grillino, che ha spacciato per una grande riforma lo spot del taglia-poltrone, considera ora riduttivo parlare solo di Legge elettorale. E avverte: «Logica vorrebbe che si affrontasse prima la differenziazione dei poteri delle due Camere – una sola Camera elettiva con 600 deputati – e poi la Legge ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si dicevano d’accordo su tutto, in realtà non erano d’accordo su niente. Eccolo il grande inganno della nuova. Alla vigilia del referendum che ha confermato la riduzione del numero dei parlamentari,la dava per cosa fatta. Ma, come si suol dire, passata la festa, gabbato lo santo. E ora si discute su tutto, persino se farla davvero. Basta sentire Di Maio per rendersene conto. L‘ex-capo politico grillino, che ha spacciato per una grande riforma lo spot del taglia-poltrone, considera ora riduttivo parlare solo di. E avverte: «Logica vorrebbe che si affrontasse prima la differenziazione dei poteri delle due Camere – una sola Camera elettiva con 600 deputati – e poi la...

