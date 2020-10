Legge 104 e disabili: importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) I titolari di Legge 104 che lavorano che attività svolgono e che retribuzione percepiscono in media in Italia? In un interessante approfondimento pubblicato su Informazionesenzafiltro.it, Lara Mariani si occupa dei lavoratori disabili che operano nel nostro Paese: una realtà spesso taciuta, di cui si conosce poco e niente, ma che non per questo risulta meno interessante, soprattutto sotto un profilo socio-professionale, statistico e informativo. Legge 104: disabili e lavoro, quali attività professionali svolgono? L’indagine condotta dalla Mariani è iniziata prima dell’emergenza Coronavirus e ha permesso di toccare alcuni importanti argomenti, legati soprattutto alla tipologia di lavoro e di contratto che i disabili hanno e ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020) I titolari di104 che lavorano che attività svolgono e chepercepiscono in media in? In un interessante approfondimento pubblicato su Informazionesenzafiltro.it, Lara Mariani si occupa dei lavoratoriche operano nel nostro Paese: una realtà spesso taciuta, di cui si conosce poco e niente, ma che non per questo risulta meno interessante, soprattutto sotto un profilo socio-professionale, statistico e informativo.104:e lavoro, quali attività professionali svolgono? L’indagine condotta dalla Mariani è iniziata prima dell’emergenza Coronavirus e ha permesso di toccare alcuni importanti argomenti, legati soprattutto alla tipologia di lavoro e di contratto che ihanno e ...

