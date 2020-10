Lazio-Atalanta | Gasperini dopo il poker | “Scudetto? Siamo più consapevoli della nostra forza Quest’anno lotta sarà più equilibrata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Facciamo cose migliori epiùdi noi, ma ci sono margini di miglioramento enormi. Lo scudetto? In questo momento Inter, Juve e Napoli possono giocarselo, poi ci sono una schiera di squadre che si sono rinte e sono in grado di fare tanti punti. Sarà un campionato più equilibrato, non ci saranno distanze come nel passato. Ilicic? È già con noi ed è la cosa più bella. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione, speriamo che possa tornare presto”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, al termine del match vinto in casa. L'articolo ...