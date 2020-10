Lazio, Andreas Pereira è arrivato nella Capitale. Il tweet (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca pochissimo all’ufficializzazione di Andreas Pereira alla Lazio. Nei prossimi giorni, il centrocampista del Manchester United sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Il club ha accolto il giocatore con un video sui social. Andreas #Pereira è arrivato nella Capitale! #CMonEagles pic.twitter.com/MJb2CgIjdo — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 1, 2020 Foto: screen video Twitter Lazio L'articolo Lazio, Andreas Pereira è arrivato nella Capitale. Il tweet proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca pochissimo all’ufficializzazione dialla. Nei prossimi giorni, il centrocampista del Manchester United sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Il club ha accolto il giocatore con un video sui social.! #CMonEagles pic.twitter.com/MJb2CgIjdo — S.S.(@OfficialSS) October 1, 2020 Foto: screen video TwitterL'articolo. Ilproviene da Alfredo Pedullà.

