Lavoro | Istat | ad agosto -350 000 occupati rispetto febbraio

francescoseghez : Se volete capire quanto una organizzazione del lavoro taylorista sia ancora ampiamente diffuso in Italia leggete l'… - AGarnero : Sentinella, a che punto è la notte? Ad agosto prosegue la ripresa dell'#occupazione cominciata a luglio (soprattutt… - serpicofra : Lavoro, i dati Istat: ad agosto scende la disoccupazione, ma sale quella giovanile - ANSA_Lifestyle : Secondo le stime @istat_it, la platea dei potenziali smart worker può arrivare fino a 8,2 milioni, contro appena lo… - fanpage : Lavoro, i dati Istat: ad agosto scende la disoccupazione, ma sale quella giovanile -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Istat

Lo rileva l'Istat che spiega come il livello dell’occupazione sia, tuttavia, ancora inferiore di oltre 350 mila unità rispetto a quello di febbraio 2020 e rimane più elevato sia il numero di persone ...Il tasso di disoccupazione ad agosto scende al 9,7% (-0,1 punti rispetto a luglio). Lo comunica l'Istat, indicando che la diminuzione delle persone in cerca di lavoro su luglio è pari a 23mila unità e ...Ad agosto, stando ai dati Istat, prosegue la crescita dell’occupazione già registrata ... In diminuzione le persone in cerca di lavoro (-0,9% pari a -23mila unità). Il calo degli inattivi (-0,5% pari ...