Lavoro: disoccupazione scende al 9,7, +83mila occupati. Ma quella tra giovani sale al 32% (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lentamente ma continua a crescere il numero degli occupati: ad agosto è salito di 83mila unità e coinvolge uomini e donne. A segnalare il timido ottimismo del mercato del Lavoro su base mensile, già ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lentamente ma continua a crescere il numero degli: ad agosto è salito di 83mila unità e coinvolge uomini e donne. A segnalare il timido ottimismo del mercato delsu base mensile, già ...

davidealgebris : Populisti hanno gia’ distrutto 1.2 milioni di posti di lavoro in 2 anni e adesso hanno perso 3.6 milioni di voti.… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, Istat: tasso disoccupazione ad agosto scende al 9,7% #istat - FuryBionda : @Axxell2511 In realtà con un serio miglioramento prima di tutto sui requisiti per farne richiesta e sui relativi co… - TgrRai : #lavoro. Istat: -350 mila occupati rispetto a febbraio 2020 (prima della pandemia). Nonostante l’aumento dell’occup… - fisco24_info : Lavoro, Istat: timida ripresa ad agosto +83mila occupati, nai giovani soffrono: Il tasso di disoccupazione scende a… -