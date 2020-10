L’agenzia europea del farmaco ha dato il via all’«iter di approvazione del vaccino» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte del vaccino in Italia e in Europa. L’Ema ha confermato che l’iter per l’approvazione del vaccino Covid di Oxford e di AstraZeneca può cominciare, visti i primi dati emersi. Tra tutti i vaccini è il primo – precisa Ema – ad arrivare a quella fase in Europa. Questo non vuol dire che si possa definire il più sicuro sul campo, non ancora, ma è un inizio che lascia ben sperare fino a che il vaccino AstraZeneca non verrà sottoposto all’analisi del Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano). LEGGI ANCHE >>> vaccino AstraZeneca, scontro tra Ue e Usa sulla ripresa dei test vaccino AstraZeneca più avanti di tutti Sicuramente un grande merito quello del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte delin Italia e in Europa. L’Ema ha confermato che l’per l’delCovid di Oxford e di AstraZeneca può cominciare, visti i primi dati emersi. Tra tutti i vaccini è il primo – precisa Ema – ad arrivare a quella fase in Europa. Questo non vuol dire che si possa definire il più sicuro sul campo, non ancora, ma è un inizio che lascia ben sperare fino a che ilAstraZeneca non verrà sottoposto all’analisi del Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano). LEGGI ANCHE >>>AstraZeneca, scontro tra Ue e Usa sulla ripresa dei testAstraZeneca più avanti di tutti Sicuramente un grande merito quello del ...

