L'aeronautica turca è la forza aerea più aggressiva della Nato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ankara ha smentito categoricamente un suo coinvolgimento nello scontro aereo che, secondo quanto denunciato da fonti armene, si è consumato nei cieli del Nagorno-Karabakh. Conclusosi con l'abbattimento da parte di un F-16 turco di un jet militare Su-25 armeno, e la morte del pilota che non ha trovato scampo dai missili aria-aria lanciati in quello che potremmo … L'aeronautica turca è la forza aerea più aggressiva della Nato InsideOver.

