Lady Gaga racconta com’è nato Sine From Above | il duetto con Elton John sarà il 4° singolo?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020)ha inciso circa 100 canzoni per l’album Chromatica, estrapolandone poi 16 per la tracklist definitiva, ma quella che ama più di tutte è, incisa con. Undecisamente sorprendente: lungi dall’essere la ballata al piano che tutti si sarebbero aspettati dall’incontro trae il Baronetto inglese,è un pezzo dance che quasi vira verso il genere house e che rappresenta una delle tante chicche di questo album tutto da ballare. Persi tratta del brano a cui è più legata, come hato in ...