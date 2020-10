L’Adidas Futsal Park | lo stadio in cima al grattacielo FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Continua il nostro viaggio verso gli stadi più particolari legati al mondo del calcio. Le strutture rappresentano un aspetto fondamentale della storia e dei risultati di un club, portano passione, colori e aggregazione. Un impianto da raccontate è sicuramente l’Adidas, diventato famoso in tutto il mondo per una particolarità: il panorama è mozzafiato, è situato inalche ospita il “Tokyo Toyoko department store”, è stato inaugurato esattamente nel 2002 e ha una visuale da sogno su Shibuya, quartiere di Tokyo. Loè aperto a tutti pagando un affitto che va dai 65 ai 146 euro in base all’orario. E’ possibile assistere ad una partita ad alta quota, si tratta di un’esperienza ...