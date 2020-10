“La verità negata Chi ha ucciso Angelo Vassallo”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Domenica 4 ottobre 2020, alle ore 11, presso l’AgriPaestum di Capaccio Paestum ci svolgerà la presentazione del libro “La Verità”. A dieci anni dall’omicidio diVassallo un libro per far luce sulla morte del Sindaco Pescatore. Saranno presenti gli autori Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo. Introduzione di Gerardo Spira, segretario storico dell’amministrazione Vassallo e la giornalista Mariateresa Conte. Modera la giornalista Barbara Landi, organizzazione a cura del giornalista Nicola Arpaia. Evento promosso in sinergia con la FondazioneVassallo Sindaco Pescatore. «No, non ho paura. Voglio vivere da uomo libero e spero di non morire cercando ancora la verità – si legge in un estratto del libro – Con la mia macchina ho percorso oltre 200.000 ...