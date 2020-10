La Tunisia è vicina | i rimpatri lontani

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli arrivi illegali dallo Stato nordafricano rappresentano oltre il 40% degli sbarchi sulle nostre coste. Eppure è difficile (e assai costoso) riportare gli espulsi nel proprio Paese. Ottimisticamente, il Viminale ora si affida ai voli charter. L'obiettivo, però, dev'essere quello di arginare le partenze.Quando sono i tunisini ad attendere ilo in aeroporto lo si capisce subito. Il primo indizio è il dispiegamento di forze di polizia che le prefetture sono costrette a mettere in campo per evitare problemi di ordine pubblico. Di solito sono necessari due agenti per ogni immigrato. Il ricordo di un recente viaggio è indelebile in molti funzionari del Viminale: per rimandare a casa 29 tunisini servirono oltre 70 uomini delle forze dell'ordine, per un costo complessivo, volo compreso, di circa 115.000 euro. E di...