La triste fine del sogno europeo

Il progetto europeo non è una novità, è vecchia storia, ma di certo non è come alcuni vini che invecchiando diventano più buoni, anzi esso, per come più avanti discetteremo, più invecchia e più va in malora. Vogliate credere, non si tratta di un'espressione pleonastica, ma di un'amara constatazione, una presa d'atto fenomenologica e asettica della realtà. Julien Freund, filosofo e autore de "La fine dello spirito europeo", edito nel 1980 ma pensato e concepito sin dagli anni ´50, ritiene che gli europei siano arrivati al capolinea e che il problema Europa non sia solo l'effetto di una lunga crisi, ma il disfacimento di un'età storica: la fine della prima civiltà di segno universale che il mondo ...

Il triste ritorno dei valori non negoziabili: la Chiesa cattolica sull’eutanasia

di Marco Marzano* Nei giorni del caso Becciu che tanto appassiona i vaticanisti di ogni parrocchia è passata quasi sotto silenzio la pubblicazione, da parte della Congregazione della Dottrina della Fe ...

