La Svizzera fa la spesa di armamenti Usa e si parla di F-35

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La Confederazione Elvetica ha ricevuto il nulla osta da parte del Dipartimento di Stato americano per la possibile acquisizione di diversi sistemi d’arma per il rinnovo delle Forze Armate tra cui spiccano un certo numero di F/A-18 Super Hornet, missili da difesa aerea Patriot e anche i nuovi caccia di quinta generazione F-35. In dettaglio … InsideOver.