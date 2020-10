La storia segreta sulle origini di Amnesty International (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un nuovo rapporto pubblicato sul sito di Geopolitica e relazioni internazionali GreatGameIndia mette in luce alcuni aspetti poco conosciuti su Amnesty International. Amnesty International si propone come il cane da guardia dei diritti umani in tutto il mondo con la missione dichiarata di fare campagna per “un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri strumenti internazionali per i diritti umani”. Tuttavia, meno noto è il fatto che Amnesty International è stata creata dall’intelligence britannica per la raccolta di informazioni necessarie per svolgere ingegneria sociale delle nazioni prese di mira dall’Impero ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un nuovo rapporto pubblicato sul sito di Geopolitica e relazioni internazionali GreatGameIndia mette in luce alcuni aspetti poco conosciuti susi propone come il cane da guardia dei diritti umani in tutto il mondo con la missione dichiarata di fare campagna per “un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri strumenti internazionali per i diritti umani”. Tuttavia, meno noto è il fatto cheè stata creata dall’intelligence britannica per la raccolta di informazioni necessarie per svolgere ingegneria sociale delle nazioni prese di mira dall’Impero ...

DatabaseItalia : Un nuovo rapporto pubblicato sul sito di Geopolitica e relazioni internazionali GreatGameIndia mette in luce alcuni… - Maxwhitesand2 : @montseapi Sicuramente una presenza attiva dalle 7/24 è una presenza compulsiva. Anche lo scrivere continuo. Non so… - PeppeMorano : La storia segreta di come le suore abbiano nascosto la vendita di migliaia di bambini in Spagna - via ?… - germanshepard8 : #29settembre 1995 Il presidente degli Stati Uniti Bill #Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenz… - VaiColTamarrese : RT @sparklewithme22: vogliono tenere la storia segreta ma come fa Eda a tornare a casa della zia dopo aver detto addio a tutti per andare i… -

Ultime Notizie dalla rete : storia segreta La storia segreta dei comics su Sky Arte Metro Per le vie di Foggia si torna a sparare

A quanto si apprende due persone in sella ad uno scooter avrebbero esposto alcuni colpi d'arma da fuoco contro una utilitaria, una Fiat Panda. Dell'auto non vi e' alcuna traccia. L'inseguimento tra au ...

In manette due spacciatori di cocaina di San Severo, arrestati dalla Polizia dopo un rocambolesco inseguimento

Poco dopo, l'auto, anche grazie all'intervento di altre pattuglie, veniva raggiunta e bloccata, ed inoltre dagli agenti veniva recuperato quanto prima gettato dal finestrino da uno dei due soggetti: d ...

A quanto si apprende due persone in sella ad uno scooter avrebbero esposto alcuni colpi d'arma da fuoco contro una utilitaria, una Fiat Panda. Dell'auto non vi e' alcuna traccia. L'inseguimento tra au ...Poco dopo, l'auto, anche grazie all'intervento di altre pattuglie, veniva raggiunta e bloccata, ed inoltre dagli agenti veniva recuperato quanto prima gettato dal finestrino da uno dei due soggetti: d ...