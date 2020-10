(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - L' errore più grave l'ha commesso il presidente della federcalcio Gravina il giorno in cui, per spiegare la mancata adozione del protocollo Uefa , con 12 giocatori di movimento più un portiere ...

gabbianismo : Per domani consiglio editoriale di ivan zazzar0ni su calcio e contagio dal titolo 'la soglia matta' -

Ultime Notizie dalla rete : soglia matta

Corriere dello Sport.it

Chi davvero si trova in una situazione grottesca è Alessandro Dal Canto. Che ogni giorno lavora come un matto (e tra l’altro, vista la partita contro l’Albinoleffe, anche con profitto) ma si ritrova i ...Domenica 21 settembre ho visto Milan-Bologna. La partita è terminata 2-0 in favore di un bel Milan, che continua sulla falsariga dell’ottimo finale post-lockdown di qualche mese fa. Partita sempre in ...Nel 2015 il governatore aveva superato di qualche centesimo di punto la soglia del 50 per cento al primo turno, mentre Alessandra Moretti, del Pd, si era fermata al 22,7 per cento. Sono bastati gli ...