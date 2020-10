La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Commissione europea ha pubblicato la prima relazione sullo Stato di diritto nell’Ue. Il documento sottolinea che molti Stati membri hanno standard elevati, ma rileva anche l’esistenza nell’Unione di seri problemi. Il testo riflette inoltre sulle conseguenze delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri a causa della crisi del coronavirus e tratta quattro pilastri principali che hanno un forte impatto sullo Stato di diritto: i sistemi giudiziari nazionali, i quadri anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri, essenziali per un sistema efficace di governance democratica. Il primo rapporto della Commissione Ue promuove inoltre l’Italia, ma sottolinea alcune inefficienze come la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Commissioneha pubblicato la prima relazione sullodinell’Ue. Il documento sottolinea che molti Stati membri hanno standard elevati, ma rileva anche l’esistenza nell’Unione di seri problemi. Il testo riflette inoltre sulle conseguenze delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri a causa della crisi del coronavirus e tratta quattro pilastri principali che hanno un forte impatto sullodi: i sistemi giudiziari nazionali, i quadri anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri, essenziali per un sistema efficace di governance democratica. Il primo rapporto della Commissione Ue promuove inoltre l’Italia, ma sottolinea alcune inefficienze come la ...

Nonostante la negatività dei primi tamponi effettuati in casa Napoli dopo la sfida contro il Genoa, la situazione appare tutt’altro che tranquilla. In seguito all’annuncio della positività di Behrami, ...

Una situazione che, indubbiamente, ha spinto il premier verso la proroga dello stato di emergenza. Nel corso della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle ...

Il governo sta valutando una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. Attualmente, lo stato di emergenza è previsto fino al 15 ottobre. Una eventuale proroga — la cui richi ...

