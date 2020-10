La Sanofi di Anagni inaugura le linee di produzione del vaccino anti Covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – La multinazionale Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, ha inaugurato le linee di produzione del vaccino anti-Covid che sta sviluppando insieme al colosso farmaceutico Gsk, ma ancora in fase di sperimentazione. L’inaugurazione è avvenuta nel corso dell’evento ‘Empowering Italia’ alla presenza, tra gli altri, del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha sottolineato come l’auspicio della comunità internazionale è di avere una buona notizia in tempi brevi, ma in attesa del vaccino bisogna continuare ad applicare le regole di prevenzione per il controllo dei contagi. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – La multinazionale Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, ha inaugurato le linee di produzione del vaccino anti-Covid che sta sviluppando insieme al colosso farmaceutico Gsk, ma ancora in fase di sperimentazione. L’inaugurazione è avvenuta nel corso dell’evento ‘Empowering Italia’ alla presenza, tra gli altri, del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha sottolineato come l’auspicio della comunità internazionale è di avere una buona notizia in tempi brevi, ma in attesa del vaccino bisogna continuare ad applicare le regole di prevenzione per il controllo dei contagi.

