La psicologa sul caso del bambino di 11 anni morto a Napoli: «Spiegate i pericoli ai ragazzi» (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è una ricostruzione di quanto accaduto, ma l’indagine delle motivazioni è difficilissima. Un ragazzino di 11 anni, a Napoli, ha aperto la finestra del balcone all’undicesimo piano, ha appoggiato uno sgabello davanti alla ringhiera e si è lanciato nel vuoto. Prima di compiere, nel cuore della notte, il gesto ha mandato un messaggio nella chat dei genitori. «Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo col cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è una ricostruzione di quanto accaduto, ma l’indagine delle motivazioni è difficilissima. Un ragazzino di 11 anni, a Napoli, ha aperto la finestra del balcone all’undicesimo piano, ha appoggiato uno sgabello davanti alla ringhiera e si è lanciato nel vuoto. Prima di compiere, nel cuore della notte, il gesto ha mandato un messaggio nella chat dei genitori. «Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo col cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi».

robertadelight : @DidaShe Ah fun fact: a me è andata pure bene visto che ha detto a una nostra comune amica psicologa (sua coinq pri… - convivioblog : È stato un piacere ascoltarla, quando dico le stesse cose da non psicologa, mi guardano storto. Il negazionismo sug… - oltrefoglia : durante l’ultima lezione ho preso malissimo gli appunti sul dualismo delle sostanze perché mi stavo preparando pran… - MrsHannigram : a pomeriggio 5 dice ci averla mandata da una psicologa che ha suggerito di fare il rinofiller per l'autostima.. a p… - flawlesshar : @arvthaz ho trovato il tweet in tl e ti volevo dire di cercare di pensare il più possibile al presente, io per esem… -

Ultime Notizie dalla rete : psicologa sul La psicologa sul caso del bambino di 11 anni morto a Napoli: «Spiegate i pericoli ai ragazzi» Vanity Fair.it La psicologa sul caso del bambino di 11 anni morto a Napoli: «Spiegate i pericoli ai ragazzi»

che raccoglie informazioni sul suo interlocutore e poi ne mette alla prova la fede. Vera Cuzzocrea psicologa giuridica e psicoterapeuta Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio condivide la ...

Histoire(s) du cinéma, al via la rassegna al Cinema Massimo

Ha preso il via nelle sale del Cinema Massimo la decima edizione di Histoire (s) du cinéma, la rassegna organizzata dal Museo del Cinema e dall’Università di Torino che, con le cattedre di cinema del ...

che raccoglie informazioni sul suo interlocutore e poi ne mette alla prova la fede. Vera Cuzzocrea psicologa giuridica e psicoterapeuta Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio condivide la ...Ha preso il via nelle sale del Cinema Massimo la decima edizione di Histoire (s) du cinéma, la rassegna organizzata dal Museo del Cinema e dall’Università di Torino che, con le cattedre di cinema del ...