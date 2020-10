La promessa di Varese: "Pista per il ghiaccio pronta a fine anno" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Varese, 1 ottobre 2020 - Prende il via l'iter per la realizzazione della Pista di ghiaccio provvisoria che sorgerà nell' antistadio di Masnago, di fianco al Franco Ossol a. Il Comune ha pubblicato la ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ottobre 2020 - Prende il via l'iter per la realizzazione delladiprovvisoria che sorgerà nell' antistadio di Masnago, di fianco al Franco Ossol a. Il Comune ha pubblicato la ...

«Chi candidiamo a Varese? Abbiamo qualcuno?». «No». «Potresti farlo tu». La proposta di correre come sindaco di Varese è arrivata a Roberto Maroni nel giugno scorso direttamente dal segretario della L ...

"Il day hospital non basta Riaprano subito i reparti"

Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale di Saronno va all’attacco: pochi medici, attrezzature obsolete. Oggi la visita di Gallera e Monti ...

Assemblea Confcommercio Varese lancia l’allarme: «La politica ci dia risposte»

VARESE - «I nostri imprenditori stanno dando fondo a tutte le loro risorse. Quindi per ripartire non servono le parole, ma i fatti», è questa la richiesta lanciata alle istituzioni politiche da parte ...

