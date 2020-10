La prima difesa contro il Coronavirus è fare i vaccini che già abbiamo

La prima difesa contro il Coronavirus è fare i vaccini che già abbiamo (Di giovedì 1 ottobre 2020) I bambini sono i più coperti dallo scudo delle vaccinazioni: è quindi allo studio l’ipotesi che questo potrebbe renderli più difesi dal Covid (foto Getty Images). Dopo l’acqua potabile, i vaccini hanno salvato più vite di qualsiasi altra innovazione: cinque nel mondo ogni minuto, si calcola. Un vento propizio della modernità, un portato del progresso che modella la storia dell’uomo tanto quanto l’hanno forgiata le epidemie del passato e del presente. È così che il vaiolo, piaga per secoli, killer del faraone Ramses V, è stato dichiarato eradicato nel 1980 dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il germe che lo provocava non circola più. Guerra vinta. Ora si ipotizza, in base ai dati di alcune ricerche e alle osservazioni cliniche, che molti vaccini ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) I bambini sono i più coperti dallo scudo delle vaccinazioni: è quindi allo studio l’ipotesi che questo potrebbe renderli più difesi dal Covid (foto Getty Images). Dopo l’acqua potabile, ihanno salvato più vite di qualsiasi altra innovazione: cinque nel mondo ogni minuto, si calcola. Un vento propizio della modernità, un portato del progresso che modella la storia dell’uomo tanto quanto l’hanno forgiata le epidemie del passato e del presente. È così che il vaiolo, piaga per secoli, killer del faraone Ramses V, è stato dichiarato eradicato nel 1980 dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il germe che lo provocava non circola più. Guerra vinta. Ora si ipotizza, in base ai dati di alcune ricerche e alle osservazioni cliniche, che molti...

La Coldiretti ha divulgato la classifica dei cibi più contaminati. Mangiare italiano rimane una garanzia per la sicurezza alimentare

L'educatrice colombiana Mayerlín Vergara Pérez che si batte per i diritti dei minori vince il Premio Nansen Award 2020. I 4 riconoscimenti regionali, per la prima volta, sono tutti andati a donne

