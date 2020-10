La prevenzione chiama, Salerno risponde. Il sindaco Vincenzo Napoli: “Gli organizzatori hanno scelto bene inserendoci nel tour con altre grandi città” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Salerno raddoppia il consenso dei campani verso il test congiunto Covid-19/HCV che, in due giornate, la prima delle quali ieri a Napoli, danno il segnale forte dell’interesse verso la prevenzione. Risulta vincente l’esame sierologico abbinato, portato nelle piazze dal roadshow organizzato dalla società di consulenza manageriale in ambito healthcare, MA Provider, con il contributo non condizionato di Abbvie. “I nostri concittadini hanno risposto con attenzione e straordinario senso di responsabilità all’iniziativa di test con-giunto Covid-19/Epatite C, mettendosi in fila addirittura in anticipo rispetto all’orario di inizio – ha commentato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, intervenuto in piazza ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020)raddoppia il consenso dei campani verso il test congiunto Covid-19/HCV che, in due giornate, la prima delle quali ieri a, danno il segnale forte dell’interesse verso la. Risulta vincente l’esame sierologico abbinato, portato nelle piazze dal roadshow organizzato dalla società di consulenza manageriale in ambito healthcare, MA Provider, con il contributo non condizionato di Abbvie. “I nostri concittadinirisposto con attenzione e straordinario senso di responsabilità all’iniziativa di test con-giunto Covid-19/Epatite C, mettendosi in fila addirittura in anticipo rispetto all’orario di inizio – ha commentato ildi, intervenuto in piazza ...

