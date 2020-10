La partita Genoa-Torino è stata rinviata (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - La partita Genoa-Torino in programma sabato 3 ottobre sarà rinviata. L'attesa decisione è stata presa dal Consiglio della Lega Serie A . La partita è stata rinviata a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate dal Genoa con gli ultimi tamponi effettuati tra calciatori e staff. Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Lain programma sabato 3 ottobre sarà. L'attesa decisione èpresa dal Consiglio della Lega Serie A . Laa causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate dalcon gli ultimi tamponi effettuati tra calciatori e staff.

HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RINVIATA LA PARTITA GENOA-TORINO LA GARA ERA IN PROGRAMMA SABATO #SkySport #GenoaTorino - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? ? Rinviata #GenoaTorino ? - SaverioStagnaro : @EnzaToro53 @TorinoFC_1906 ha prevalso il diritto sportivo troppe le assenze ancorche' colpevoli nelle file del gen… - fainfosport : Rinviata per Covid la partita di Serie A Genoa - Torino che avrebbe dovuto giocarsi sabato prossimo Il Genoa Cfc… -