La nuova normativa europea sui diritti dei passeggeri ferroviari

Accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio. La normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari è stata aggiornata e, tra le molte novità, aiuterà i viaggiatori in caso di ritardi e cancellazioni, migliorerà l'accesso e l'assistenza alle persone a mobilità ridotta e contribuirà a creare più spazi sui mezzi di trasporto dedicati alle biciclette. «Abbiamo raggiunto oggi un accordo importante per il futuro del trasporto ferroviario europeo. Siamo riusciti a garantire gli stessi diritti minimi dei passeggeri in tutta l'Ue quando si tratta di spazi per biciclette, biglietti globali e diritti dei passeggeri a mobilità ridotta.

Se fino a poche ore fa quelle sul decreto sicurezza erano solo indiscrezioni, adesso invece il testo con le nuove norme che Palazzo Chigi porterà sul tavolo del consiglio dei ministri di lunedì sembra ...

VII Limes Festival: Vecchia Europa vs Nuova Europa? Noi secondo gli Usa

La prospettiva degli Usa sull’Europa post Covid-19. Sabato 17 ottobre alle ore 17.30. Tra gli eventi del VII Limes Festival, un appuntamento dedicato alla prospettiva degli Usa sull’Europa post Covid- ...

Se fino a poche ore fa quelle sul decreto sicurezza erano solo indiscrezioni, adesso invece il testo con le nuove norme che Palazzo Chigi porterà sul tavolo del consiglio dei ministri di lunedì sembra ...

La prospettiva degli Usa sull'Europa post Covid-19. Sabato 17 ottobre alle ore 17.30. Tra gli eventi del VII Limes Festival, un appuntamento dedicato alla prospettiva degli Usa sull'Europa post Covid- ...