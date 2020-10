La motovedetta italiana spara alla barca tunisina | “Hanno trovato droga a bordo”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Le immagini drammatiche dellatoria di ieri: unaha aperto il fuoco contro un’imzioneche fuggiva. 400 colpi:ti con una mitraglietta in dotazioneGuardia di Finanza. Un peschereccio tunisino non si ferma all’alt per i controlli di rito e inizia l’inseguimento. Il tentativo di abbordaggio, e poi gli spari. Matteo Salvini ha pubblicato sui social il video di quanto accaduto a largo di Lampedusa. I tunisini hanno anche speronato una. “Hanno trovatoa bordo – racconta il leader della Lega – e hanno arrestato il comandante con l’accusa di resistenza, violenza e rifiuto di ...

matteosalvinimi : ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Fi… - Agenzia_Ansa : Peschereccio tunisino sperona una motovedetta italiana, aperto il fuoco #ANSA - MediasetTgcom24 : Peschereccio tunisino sperona motovedetta italiana, aperto il fuoco - lilithdan : RT @GiancarloDeRisi: Finalmente! Motovedetta della GdF ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s'è fermato all’alt duran… - MariellaLoi : RT @MarioSi36875732: Agenzia ANSA: Peschereccio sperona motovedetta italiana, aperto fuoco. -

Una unità della Guardia di finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s'è fermato all'Alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Il peschereccio "Mohanel An ...Il "Mohanel Anmed" dopo l'inseguimento nelle acque internazionali è stato bloccato dai militari delle Fiamme Gialle ...