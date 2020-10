La moschea delle frasi choc su Silvia chiusa dopo la denuncia del Giornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il Viminale ha fatto sapere che la moschea abusiva di Tor Pignattara dove avevamo intervistato l'imam che pronunciò le frasi choc su Silvia Romano è stata chiusa lo scorso giugno. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli: "Ora vigilare su situazioni analoghe" "Lei è andata lì per seminare discordia e invece ha ricevuto un'educazione e si è arricchita spiritualmente, adesso è libera e felice". Avevano destato sconcerto, rabbia e indignazione le parole affidate ai nostri microfoni da un fedele musulmano incontrato lo scorso maggio in una delle tante moschee abusive che affollano la kasbah romana di Tor Pignattara. Parole pronunciate in difesa del gruppo terroristico ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il Viminale ha fatto sapere che laabusiva di Tor Pignattara dove avevamo intervistato l'imam che pronunciò lesuRomano è statalo scorso giugno. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli: "Ora vigilare su situazioni analoghe" "Lei è andata lì per seminare discordia e invece ha ricevuto un'educazione e si è arricchita spiritualmente, adesso è libera e felice". Avevano destato sconcerto, rabbia e indignazione le parole affidate ai nostri microfoni da un fedele musulmano incontrato lo scorso maggio in unatante moschee abusive che affollano la kasbah romana di Tor Pignattara. Parole pronunciate in difesa del gruppo terroristico ...

Tra gli effetti dell'iniziativa c'è stato il sequestro cautelare della moschea abusiva per violazione delle norme urbanistiche, antincendio e in materia edilizia. Per questi motivi, ha reso noto il ...

Tra loro anche Lal Krishna Advani, predecessore del premier Modi alla guida del partito nazionalista indù. Scagionate 32 persone per mancanza di prove. Nel 2019, la Corte suprema aveva assegnat ...

