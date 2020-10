La Lega di Serie A ha deciso: rinviata Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Lega di Serie A ha deciso: Genoa-Torino è rinviata. La partita era in programma per sabato 3 ottobre alle 18, ma dopo i 15 positivi nella rosa rossoblù emersi dopo la partita giocata contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) LadiA ha. La partita era in programma per sabato 3 ottobre alle 18, ma dopo i 15 positivi nella rosa rossoblù emersi dopo la partita giocata contro il ...

