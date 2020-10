La Guardia Costiera al 60° Salone Nautico di Genova presenta il bilancio della stagione estiva 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Un sacrificio, quello del nostro Aurelio, che racchiude, nella sua intensa e preziosa esistenza, ciò che di più caro e sentito guida e ispira ogni giorno il lavoro dei militari della Guardia Costiera: la generosità, il coraggio, l’umanità”. Con queste parole, intervenendo alla 60ma edizione del Salone Nautico, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha ricordato oggi, a Genova, il 2° C° Aurelio Visalli volendo dedicare questo momento a lui e a tutto il personale della Guardia Costiera che per tutta l’estate ha lavorato per consentire a milioni di persone di trascorrere in mare e sulle spiagge, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Un sacrificio, quello del nostro Aurelio, che racchiude, nella sua intensa e preziosa esistenza, ciò che di più caro e sentito guida e ispira ogni giorno il lavoro dei militari: la generosità, il coraggio, l’umanità”. Con queste parole, intervenendo alla 60ma edizione del, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto –ha ricordato oggi, a, il 2° C° Aurelio Visalli volendo dedicare questo momento a lui e a tutto il personaleche per tutta l’estate ha lavorato per consentire a milioni di persone di trascorrere in mare e sulle spiagge, ...

matteosalvinimi : La barca è stata fermata (trovando droga a bordo) e portata a Lampedusa. Arrestato il comandante con l’accusa di re… - robertosaviano : L’accordo con la Guardia costiera libica serve a evitare che partano migranti? Balle. La terza e ultima parte del m… - DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - AgenziaOpinione : GUARDIA COSTIERA * BILANCIO STAGIONE ESTIVA 2020: « 2.566 LE persone salvate, 754 LE unità da diporto soccorse »… - CettinaCaminiti : RT @marcotelecono: Unità Gdf ha aperto il fuoco contro peschereccio tunisino. Non si era fermato e pare avesse speronato unità Guardia Cost… -