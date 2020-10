La Francia non sa più che fare: si pensa a nuove misure per frenare i contagi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il ministro della Salute francese Olivier Véran lancerà oggi un 'messaggio di allerta' ai francesi: se la situazione dei contagi non migliorerà, verranno prese nuove decisioni. A riferirne, citando ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il ministro della Salute francese Olivier Véran lancerà oggi un 'messaggio di allerta' ai francesi: se la situazione deinon migliorerà, verranno presedecisioni. A riferirne, citando ...

